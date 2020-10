Was Lily James ook de oorzaak van breuk tussen Armie Hammer en echtgenote? “Hij genoot ervan”

CelebritiesHet lijkt erop dat actrice Lily James (31) een voorkeur heeft voor getrouwde mannen. Een dikke week nadat foto’s opdoken waarop te zien is dat ze het wel heel gezellig maakte met de getrouwde Dominic West (51), komt uit dat ze op de set van Netflix-reeks ‘Rebecca’ flirtte met Armie Hammer (34). Hij is ondertussen gescheiden, nadat z'n echtgenote seksueel getinte berichtjes vond. Dat schrijft The Daily Mail.

In de zomer van 2019 bevonden Lily James en Armie Hammer zich zij aan zij in het pittoreske Dorset (Verenigd Koninkrijk), voor de opnames van de nieuwe Netflixreeks ‘Rebecca’. Daarin spelen ze een dolverliefd koppel. Maar ook na de opnames spatten de vonken in het rond. Nochtans was Armie op dat moment nog steeds getrouwd met Elizabeth Chambers, met wie hij twee kinderen heeft. De hele familie was bovendien mee naar het Verenigd Koninkrijk afgereisd om toch maar tijd samen te kunnen doorbrengen. Lily had nog een relatie met acteur Matt Smith, al liep die op z’n laatste benen. Getuigen vertellen aan The Daily Mail dat de actrice meteen ‘smoorverliefd’ was op haar collega. “Ze was niet bepaald subtiel", klinkt het. “En hij genoot ervan, daar bestaat geen twijfel over. Ze raakte hem constant aan en wierp hem lange, zwoele blikken toe.” Haar aantrekkingskracht bleek zo sterk, dat hij zijn familie vergat. “Tijdens het filmen koos hij ervoor om weken aan een stuk op het platteland te blijven, in plaats van terug te gaan naar zijn familie, die ook in het Verenigd Koninkrijk waren. Heel typisch."

Volledig scherm Armie Hammer en Elizabeth Chambers in betere tijden © Chris Pizzello/Invision/AP

De opnames waren in augustus voorbij, waarop Armie en zijn gezin naar Los Angeles terugkeerden. Een paar weken later vloog de acteur echter al opnieuw naar Londen. Alleen. Toen hij een paar weken later terug thuis was, barstte de bom. Elizabeth ontdekte enkele passionele berichtjes tussen Armie en een zekere ‘Adeline’. Wie dat is, is niet honderd procent zeker. Maar toevallig werd er tijdens de opnames van ‘Rebecca’ altijd naar Lily verwezen met die naam. Haar personage heeft namelijk geen voornaam, daarom werd ‘Adeline’ gebruikt om Lily aan te duiden op callsheets en op haar trailer. “Elizabeth was ontzet, haar hart gebroken", vertelt de bron. “Maar ze waren al dertien geweldige jaren samen. Ze was niet van plan om haar huwelijk weg te gooien voor één misstap." Daarom besloot het koppel om in therapie te gaan. Er waren zelfs plannen om hun trouwgeloften te hernieuwen.

Maar het mocht niet zijn. Toen de coronacrisis midden maart hevig toesloeg, verhuisde de familie tijdelijk naar de Kaaimaneilanden. Twee maanden later ging Armie echter weer weg, naar Miami. Zijn familie bleef achter. En toen stuurde Armie een seksueel expliciet berichtje naar zijn echtgenote. Maar zij wist dat die niet voor haar bedoeld was, vertelt de bron. Dat berichtje bleek de laatste druppel te zijn, en op 10 juli kondigden Armie en Elizabeth hun scheiding aan. “Het was een geweldige reis, maar we hebben samen besloten om de pagina om te slaan en ons huwelijk te beëindigen."

