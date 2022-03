Wapenexpert Rust zegt niet te zijn opgeroepen voor inspectie van dodelijk wapen

Celebrities Ryan Reynolds kampt met angstaan­val­len: “Soms dacht ik dat ik zou sterven”

Ryan Reynolds (45) lijkt weinig redenen te hebben tot paniek of stress. Hij is een succesvolle acteur en heeft een prachtig gezin met zijn vrouw Blake Lively (34). Maar de persoon die zijn fans zien is een heel andere persoon dan wie hij echt is, vertelt Reynolds in een interview met ‘CBS Sunday Mornings’. De acteur zou al sinds zijn jeugd kampen met ernstige angstaanvallen: “Ik dacht vaak dat ik alles ging onderkotsen, zo bang was ik.”

11 maart