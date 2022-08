“Wanneer hij het over Jada heeft, toont hij geen echte glimlach”: gedragsanalyste buigt zich over excuusvideo Will Smith

Celebrities Harry Styles geeft micro aan fan om liedje te zingen, tot die plots op z'n knieën gaat

Het concert van Harry Styles in Lissabon was er alweer eentje om niet te vergeten. Niet alleen omdat Harry er zoals altijd een feestje van maakte, ook omdat er plots wel iets heel speciaals gebeurde. Carl kan met zijn spandoek de aandacht van Harry trekken en vraagt of hij twee zinnen mag zingen voor zijn vriendin. Onwetend gaat Styles erop in, tot Carl plots zijn vriendin ook nog ten huwelijk vraagt. Met een zaal vol gillende fans ten gevolg: “Ze zegt ja!”

3 augustus