Wandelpartner van Julian Sands reageert op de verdwijning van de acteur: “Het is duidelijk dat er iets mis is”

Het is ondertussen al zo’n twee weken geleden dat Julian Sands verdwenen is na een wandeling in het Californische gebied Mount Baldy. De lokale politie heeft ondertussen al verschillende zoekacties op poten gezet, maar autoriteiten zijn er nog steeds niet in geslaagd om de Britse acteur op te sporen. Voor Kevin Ryan (38), een goede vriend van Sands, is het inmiddels duidelijk dat er iets “grondig mis is’.

Ervaren wandelaar

In een interview met ‘The Mirror’ legde Ryan uit dat Julian “de meest ervaren hiker is die hij kent”. “Voor mij zorgt elke dag die voorbijgaat voor meer druk, maar Julian is zo’n gevorderde wandelaar. Het is wat hij deed. Zijn hele leven was hij bergen aan het beklimmen. Het was een echte passie van hem”, aldus de goede vriend van de acteur. “Hij is meer dan ervaren en ik hoop dat hij ergens zit weggestopt en er doorheen kan komen.”

Ryan gaf daarnaast ook nog enkele details over Mount Baldy, het gebied waar Julian Sands verdwenen is. Het tweetal zou er al verschillende keren gewandeld hebben. “Wanneer je er in de zomer naartoe gaat, is het een andere berg dan in de winter. Naar gelang de weersomstandigheden kan het pad er helemaal anders uitzien.” Volgens Kevin Ryan was Julian Sands ook niet bang van slecht weer. “Hij zou het als een uitdaging gezien hebben. Hij haalt er voldoening uit om zichzelf uit te dagen.” Iets wat volgens Ryan geen slechte eigenschap is, maar “weersomstandigheden zijn vaak moeilijk te voorspellen”. “Het is duidelijk dat er iets fout gelopen is. Hopelijk komen we nog te weten wat er precies aan de hand is. We kunnen alleen maar hopen dat hij hier goed uitkomt.”

