Waarom zo weinig sterren online daten: "Hoe je als bekende kop een lief vindt? Alleszins niet op Tinder"

"Sam is nu al een hele tijd single en de vrienden van de zanger willen daar verandering in brengen. Met Sams toestemming hebben ze een profiel op Tinder gecreëerd", zegt een bron aan de Britse tabloid 'The Sun'. "Ze hopen dat Sam een goed lief kan vinden die geen zak geeft om bekendheid en alles wat ermee gepaard gaat." Wie in de buurt van Londen door Tinder swipet, treft daar dus misschien de non-binaire nachtegaal aan. Wil je in Vlaamse contreien een BV op de dating-app spotten, dan ben je er vrijwel aan voor de moeite. Bekende figuren zijn huiverachtig om zich op Tinder en co. te wagen, zo leert een belronde. Ook sp.a-voorzitter Conner Rousseau (28) zal u er niet op aantreffen: "Ik ben niet echt op zoek, maar heb er wel al gesprekken over gehad met andere BV's - ik haat die term trouwens. De meesten raden datingsites echt wel af. Ik ben bang dat mensen me misschien opzoeken of contacteren louter omwille van mijn bekendheid, ja. Ik hoop dan ook dat het gewone leven snel hervat en dat ik 'in het echt' mensen kan ontmoeten. Al zal dat ook spannend zijn. Voor corona was ik eigenlijk niet bekend en ging ik graag uit. Zal ik dat nog altijd zorgeloos kunnen?"