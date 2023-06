Waarom Sarah Jessica Parker nooit naakt te zien was in ‘Sex and the City’: “Geen uitzonderingen”

Terwijl haar co-sterren vaak uit de kleren gingen in de reeks, weigerde Sarah Jessica steevast om dat te doen. “Ik heb me gewoon nooit op mijn gemak gevoeld”, zegt ze daarover. Ook in de reboot ‘And Just Like That...’, waarvan het tweede seizoen momenteel te zien is op Streamz, houdt ze voet bij stuk. “Ik vond het script van ‘Sex and the City’ gewéldig. Ik had nog nooit zoiets gezien. Maar ik heb wel meteen duidelijk gemaakt aan de makers dat ik niet dacht dat ik ooit naaktscènes zou spelen. Daar voelde ik me echt niet comfortabel bij, en dat is nooit veranderd. Ik maak geen uitzonderingen.”