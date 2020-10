Waarom Jennifer Aniston (51) overweegt haar carrière voorgoed de rug toe te keren

CelebritiesIs Jennifer Aniston (51) van plan om Hollywood voorgoed te ontvluchten en uit de schijnwerpers te verdwijnen? De actrice zou het zowaar overwegen. Dat vertelde Aniston zelf tijdens een gesprek met acteur Jason Bateman, Sean Hayes en Will Arnett voor hun podcast. “Ik moeten zeggen dat dat de laatste twee jaar inderdaad bij me opkwam, wat nooit eerder is gebeurd”, klonk het openhartig. Ook volgens intimi van Aniston is ze vastberaden om aan een nieuw hoofdstuk te beginnen.

Volgens Jennifer Aniston kreeg ze een tweetal jaar geleden plots de opwelling om iets anders te willen doen, na een zeer negatieve ervaring op de set van een film die ze niet nader wil noemen. “Ik was er totaal niet op voorbereid”, zegt ze. “Ik had zoiets van: wow, wat was dat? Het zoog al het leven uit me leeg en ik zei: ‘dit nooit meer!’ Eigenlijk weet ik niet of dit wel datgene is wat mij interesseert.”

Aniston gaf ook aan dat ze een carrièreswitch wil maken: als ze de entertainmentwereld zou verlaten, kiest ze resoluut voor interieurvormgeving en architectuur. “Ik vind het geweldig, ik word daar oprecht gelukkig van. Een interieur is echt een ‘happy place’ voor mij”, liet ze optekenen. Al komt die bekentenis niet als een verrassing aan voor haar omgeving: volgens intimi is Aniston de laatste zes maanden uit haar schulp gekomen én is ze klaar om die nieuwe persoonlijkheid aan de wereld te laten zien.

‘Ander mens’

“Ze is in 2020 een volledig ander mens geworden”, klink het in Us Weekly. “Ze stelt zich echt open en dat is opwindend. Ze is gelukkiger dan ooit. Vroeger zou ze bepaalde dingen verzwegen hebben, zoals haar moeilijke jeugd of het trauma dat ze opliep door haar scheiding. Maar Jen gelooft in de kracht van therapie, aan de hand van bepaalde filosofieën heeft ze haar houding aanzienlijk kunnen veranderen. Voortaan draait het allemaal om openheid, eerlijkheid en vredig zijn. Het is als een nieuwe start.”

“Het zou oneerlijk zijn om te zeggen dat Jen vast zat in het verleden, maar ze had zeker niet het vertrouwen en de positiviteit die ze nu heeft”, klinkt het verder. “Natuurlijk heeft ze nog steeds verdriet en spijt over sommige dingen die gebeurd zijn, Jennifer is ook maar een mens. Maar voor het grootste deel viert Jen alle aspecten van haar leven - het goede, het slechte en het lelijke. Omdat dat allemaal bepaalt wie ze is en waar ze vandaag staat.”

