Enkele dagen voor zijn veroordeling schreven Kutcher en Kunis afzonderlijke brieven, waarin zij pleitten voor verzachting in Mastersons zaak. In zijn brief noemde Kutcher Danny een “rolmodel”, terwijl hij de rechtbank smeekte om een mildere straf om het welzijn van Mastersons dochter te waarborgen. Een oproep die meteen veel kritiek kreeg, omdat velen het zagen als een gebrek aan respect voor de slachtoffers.

In een poging de gemoederen te bedaren, verschenen Kutcher en Kunis samen in een verontschuldigingsvideo waarin ze uitlegden dat hun brieven bedoeld waren om de rechter een “vollediger beeld” te geven van Mastersons karakter. Ze benadrukten dat hun brieven niet bedoeld waren om de slachtoffers op enige wijze te schaden. Echter, de video heeft nog onverwachte gevolgen voor het koppel: hun fans aanvaarden hun excuses niet en begonnen te graven in het verleden van Kutcher en Kunis. En daardoor worden diverse opmerkingen van Kutcher nu opnieuw onder de loep genomen.

Hoezo, hilarisch?

Een moment dat nu veel aandacht krijgt, is een fragment uit 2003 van de tv-show ‘Punk’d’. In deze clip maakt Kutcher een ongemakkelijke opmerking over actrice Hilary Duff, die op dat moment 15 jaar oud was. “Ze is één van de jonge vrouwen waar we allemaal op wachten tot ze 18 wordt”, zegt Ashton over Hilary. Deze opmerking, die destijds als ‘hilarisch’ werd beschouwd, zet Kutcher nu in een nog slechter daglicht.

Een andere video die veel gedeeld wordt, is een oud interview van Kunis en Kutcher bij ‘The Rosie O’Donnell Show’. De clip is bedoeld als een grappige anekdote over de jonge leeftijd van Kunis, die loog over haar leeftijd, ze was nog maar 14 tijdens haar auditie voor ‘That ‘70s Show’. Maar tijdens het interview herinnerde Kunis zich ook dat Kutcher een “weddenschap” had gesloten met Masterson dat hij zijn tong zou gebruiken tijdens de eerste scènekus die hij met Mila Kunis zou hebben. “Kerel, ik geef je 10 dollar als je haar tongzoent”, klonk het toen.

‘Verontrustend’

Binnen de context van Mastersons veroordeling vinden hun fans en volgers deze uitspraken “verontrustend”. Inmiddels neemt de kritiek op de acteur steeds grotere proporties aan. “Hoe kon dit zomaar?”, vraagt iemand zich af. En ook: “Waarom greep niemand in?” en “Dit roept vragen op over hoe Ashton Kutcher en Mila Kunis in werkelijkheid zijn.”

Of zoals één misnoegde volger het omschrijft: “Deze video’s benadrukken de langdurige problemen in de entertainmentindustrie, waarbij het wangedrag van individuen vaak wordt gebagatelliseerd of over het hoofd wordt gezien. Ook zij moeten hun verantwoordelijkheid dragen bij ernstige misdrijven.”

