Waarom fans van Justin Timberlake massaal eisen dat hij zich excuseert bij Britney Spears

CelebritiesHet zijn ongemakkelijke tijden voor Justin Timberlake (40). Sinds de veelbesproken documentaire ‘Framing Britney Spears’ werd uitgezonden, lijken zijn volgers zich massaal tegen de zanger te keren. In de documentaire wordt de relatie die Timberlake en Britney (39) jaren geleden hadden uitgebreid onder de loep genomen, waarbij zou blijken dat Justin wellicht meer aandeel had bij haar mentale instorting dan tot nu toe werd gedacht.

Voor wie de documentaire compleet gemist heeft: in ‘Framing Britney Spears’, uitgegeven door The New York Times, wordt het leven van Britney Spears belicht en doen vrienden, voormalig medewerkers, journalisten, fotografen en advocaten hun zegje over de situatie waarin de voormalige ‘princess of pop’ is beland. De 39-jarige Spears heeft sinds 2008 geen zeggenschap meer over haar vermogen en staat onder toezicht van haar vader Jamie. En daarover ligt de zangeres al maanden met vader Spears in de clinch.

Hoewel er volgens de fans van Britney verschillende ongemakkelijke momenten in de documentaire te zien zijn, is de passage over haar relatiebreuk met Justin Timberlake de meest weerzinwekkende. Britney en Justin hadden drie jaar lang een romance voordat ze in 2002 uit elkaar gingen. De documentaire belicht verschillende cruciale momenten uit die periode: er is te zien hoe Britney een ongeziene lading kritiek te verwerken kreeg, een beeld dat Justin Timberlake echter zélf bewust mee gecreëerd had.

Zo komt de videoclip van ‘Cry Me a River’ aan bod, die na de breuk door Justin werd gelanceerd. In die clip liet de zanger een ‘Britney-look-alike’ opdraven, net op het moment dat hij teksten zingt over ontrouw. Britney had zelf niets met de clip te maken. Maar hoewel de vrouw niet herkenbaar in beeld komt, werd het fragment toch opgepikt door de Amerikaanse media die zelf hun conclusies trokken. In alle kranten en bladen werd Britney Spears vervolgens afgeschilderd als overspelige partner.

Britney kreeg de schuld

“Hij liet het uitschijnen alsof zij de ‘school slut’ was en hij de onschuldige sportspeler”, geeft journalist Wesley Morris aan in de documentaire. Kijkers zien Britney vervolgens zitten op de bank bij de iconische journaliste Diane Sawyer, van wie de zangeres tijdens het interview de volledige schuld krijgt voor het falen van haar liefdesleven. “Justin is op televisie geweest en heeft zo ongeveer gezegd dat je zijn hart hebt gebroken. Jij hebt iets gedaan dat hem zoveel pijn bezorgde, zoveel leed. Wat heb je gedaan?”, vroeg Sawyer onomwonden. “Je geseksualiseerde imago heeft veel moeders in dit land teleurgesteld en je bent een slecht voorbeeld voor kinderen.”

Britney barst in tranen uit tijdens het gesprek, waarna ze zegt dat ze zich schaamt en vraagt om de opnames af te breken. Terwijl Justin op dat moment ook een interview gaf, maar dan op een heel andere toon: hij was aan het opscheppen over het feit dat hij de lakens deelde met de popzangeres. “Oké ja, ik heb het gedaan”, kon hij op een gegeven moment zijn lach niet meer bedwingen, als hem gevraagd werd of hij seks had met Britney Spears.

Volgens de documentaire werd Britney destijds bewust in een negatief daglicht geplaatst om Justins eigen carrière een boost te geven. Iets wat ook de kijkers vinden: talloze fans trokken naar Twitter om hun verontwaardiging te uiten over de manier waarop Justin zich gedroeg in de nasleep van hun breuk, en over de vrouwenhaat die aan de basis lag van de reactie van het publiek. Zijn volgers lijken ook niet van plan te zijn om Justin te sparen: op zijn Instagram is inmiddels een stroom van oproepen en opmerkingen ontstaan waarin de zanger wordt opgeroepen om publiekelijk zijn excuses aan te bieden aan Britney.

Justin heeft nog niet gereageerd op de documentaire.

