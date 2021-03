Waarom ex-verloofde van André Hazes voor haar zoontje “de cirkel wil doorbreken”: “Wie onveilige jeugd kende, zoekt extremen op”

HLN TALKS Wim Helsen: “In mijn hoofd heb ik nog ruziege­maakt met mijn overleden vader”

7 maart Eenzaamheid treft momenteel velen van ons. Het slechtste wat je kan doen, is jezelf op zo’n moment nog meer isoleren, gelooft Wim Helsen (52). In een nieuwe aflevering van HLN Talks vertelt de cabaretier hoe hij zich soms afsluit van de wereld als het even wat minder gaat. “Misschien is dat een restant van mijn tienerjaren, maar dat kan gevaarlijk zijn”, geeft hij toe aan Magali De Reu.