Waarom één acteur ontbreekt in de spin-off van ‘That ‘70s Show’: “Toen ik wakker werd, zat hij bovenop en in me”

Celebrities Julia Fox toont kleine woonst in New York City en fans zijn verbaasd: “Jij bent net zoals wij”

Julia Fox (32), de ex van Kanye West (45), verbaast iedereen op sociale media. De actrice toont op TikTok haar kleine woonst in New York City. Ze woont samen met haar zoontje Valentino in een appartement. Tijdens de rondleiding toont de actrice de verschillende slaapkamers, de kleine badkamer en de rommelige keuken. In de video legt Julia uit waarom ze niet kiest voor een groot huis of een villa. “Het laat me ongemakkelijk voelen om rijkdom te vertonen.” En dat vinden haar fans geweldig. “Je bent net zoals wij”, schrijft iemand bij de video.

26 januari