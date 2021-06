Waarom de wereldberoemde Olsen-tweeling op hun achttiende van het toneel verdween

Celebrities Na nachtelijk avontuur­tje met drie andere vrouwen: Khloé Kardashian en Tristan Thompson opnieuw uit elkaar

22 juni De relatie van Khloé Kardashian (36) en basketballer Tristan Thompson (30) is volgens enkele bronnen opnieuw op de klippen gelopen. Volgens verschillende Amerikaanse media waren het geruchten over Tristan en een andere vrouw die de relatie de das omdeden, en dat was niet voor het eerst.