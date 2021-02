Waarom David Beckhams deal van 10,7 miljoen euro met Qatar zijn fans zo woedend maakt

CelebritiesHet mag dan om een indrukwekkend bedrag gaan, toch wordt de nieuwe deal tussen David Beckham (45) en de regering van Qatar hem niet in dank afgenomen. De beroemde voetballer strijkt volgens de Britse media zo’n 10,7 miljoen euro op door als ambassadeur zijn naam te verbinden aan het land waar het WK voetbal 2022 wordt gehouden. Dat terwijl Beckham een uithangbord is van de LGBTQIA+ gemeenschap en er van homorechten in Qatar nog lang geen sprake is.

De fans en volgers van Beckham reageren via sociale media teleurgesteld en boos op het nieuws. Iets wat ook de voetballer zelf én de organisatie van het WK niet is ontgaan, want volgens Daily Mail wordt verder nieuws over het partnerschap voorlopig bewust verzwegen uit angst voor de enorme weerslag die het zou kunnen veroorzaken voor David en zijn carrière.

Het gegeven is volgens zijn fans dan ook merkwaardig: sinds 2007 treedt David Beckham naar voren als aanmoediger en ondersteuner van de LGBTQIA+-gemeenschap. “Ik ben zeer vereerd met de stempel van homo-icoon”, zei hij toen tijdens de bekendmaking. Maar in Qatar is homoseksualiteit volstrekt illegaal: mannen riskeren een gevangenisstraf van één tot drie jaar en hoewel ze nog niet werd toegepast, is de doodstraf nog een optie. Koppels van hetzelfde geslacht kunnen bovendien niet trouwen of adopteren, en in wezen is elke publieke uitlating over homorechten verboden in het Arabische land. In 2019 stond Qatar nog te boek als de op één na gevaarlijkste plaats voor homoseksuelen, na Nigeria.

Deuk in imago?

Toen Qatar voor het eerst werd aangekondigd als gastheer voor het WK 2022, was de slechte situatie voor de LGBTQIA+-gemeenschap een gevoelig thema dat de wenkbrauwen internationaal deed fronsen. Al zou er wel degelijk enige vooruitgang zijn nu de gekende ‘regenboogvlag’ is toegestaan, maar dan enkel tijdens de organisatie van het WK. Daarnaast zouden hooggeplaatsten in Qatar heel wat beloften gedaan hebben aan Beckham: er werd verzekerd dat Qatar “het beleid versoepelt” op het gebied van de vervolging van homoseksuelen in het land.

Toch zou David met de handen in het haar zitten en twijfelen over de deal na alle kritiek. “Er zijn zorgen over de impact op zijn reputatie, maar er ligt ook heel wat geld op tafel”, klinkt het in zijn entourage. “Maar David heeft zoveel deals waar hij grote bedragen voor ontvangt. Je kan jezelf dus wel afvragen waarom hij een samenwerking als deze zou willen hebben.”