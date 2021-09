Waarom beleggen Justin Bieber en Steve Aoki miljoenen in Pokémon-kaarten?

Muziek Prijzen voor Olivia Rodrigo, gekke outfits en een verrassen­de verschij­ning: alles wat je moet weten over de VMA’s

7:39 Vannacht vonden de MTV Video Music Awards plaats in de VS. De nacht van het jaar voor artiesten die al een graag uitpakken met een spectaculaire videoclip. Lil Nas X ging met de hoofdprijs aan de haal, Olivia Rodrigo werd ‘Beste Nieuwkomer’ en Madonna kwam de party crashen. Van de optredens tot de looks op de rode loper: dit is alles wat je moet weten over de VMA’s.