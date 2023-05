Waar slaapt Beyoncé voor haar optreden in het Koning Boudewijnstadion? Crew overnacht in Brussel, Queen B zelf in Parijs

De prijs voor een nacht in het prestigieuze hotel vlak bij de Grote Markt start rond 350 euro. Al is de kans klein dat ‘Queen B’ daar na haar show in het Koning Boudewijnstadion zélf zal overnachten. “Beyoncé heeft gedurende haar Europese tour een vaste verblijfplaats in Parijs”, klinkt het volgens bronnen. “De kans is erg groot dat ze pas zondagochtend in ons land landt en meteen na het concert opnieuw het vliegtuig richting Parijs neemt.” Na Brussel volgt met Cardiff, Edinburgh en Sunderland een Brits luik. Op 26 mei staat ze in Parijs zelf. “We kunnen natuurlijk niet in haar hoofd kijken, maar de kans dat we haar in België te zien krijgen, is erg klein.”