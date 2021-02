Waar is het fortuin van de Beckhams, nu Victoria 10,5 miljoen euro moet lenen? “Ze houdt haar imperium kunstmatig in leven”

Celebrities Zachte scheiding of toch met getrokken messen tegenover elkaar? “Kim en Kanye hebben 2 miljard dollar te verdelen”

20 februari Het huwelijk van Kim Kardashian (40) en Kanye West (43) is voorbij, als we de Amerikaanse media mogen geloven. Het enige dat overblijft zijn vele miljoenen om te verdelen. Niet in het minst hun gigantische luxevilla in Calabasas (Californië), waarvan zowel Kim als Kanye graag de eigenaar zouden blijven. De topadvocaten die hun belangen gaan verdedigen, weten wat te doen.