Waar is Harry Potter gebleven? Acteur Daniel Radcliffe toont gespierd lichaam in seizoensfinale ‘Miracle Workers’

Celebrities KIJK. “Ze heeft medicatie nodig”: fans zijn (weer) bezorgd om Britney Spears door ‘bizarre’ dansvideo’s

Het regent weer bezorgde reacties op sociale media, nadat Britney Spears (41) een hoop berichten op sociale media had geplaatst. In verschillende video’s is te zien hoe de zangeres ronddanst in een klein panterpakje, maar het is vooral haar gedrag dat daarbij opvalt. “Het lijkt wel alsof ze drugs neemt, of dat ze nood heeft aan meer medicatie”, schrijft een fan op X. Er zijn ook fans die haar steunen. “Ze straalt, misschien had ze de scheiding nodig om zich beter te voelen”, klinkt het op sociale media.