Vurig openingspleidooi in proces tegen R. Kelly: “Hij gaf minstens twee meisjes herpes”

Onwaarheden

Meerder aanklachten

De zanger werd in 2019 opgepakt in Chicago, waar soortgelijke aanklachten tegen hem lopen. Kelly zat sindsdien in de cel en werd in juni overgebracht naar de gevangenis in Brooklyn. Een datum voor de zaak in Chicago is nog niet geprikt; die is afhankelijk van het verloop in New York. De artiest wordt al jaren beschuldigd van seksueel wangedrag tegenover minderjarige vrouwen. Eerder schikte de zanger al met vermeende slachtoffers. In 2008 werd hij vrijgesproken van meerdere aanklachten wegens het maken van kinderporno.