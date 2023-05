Vrouw van 'The Bodyguard'-acteur Kevin Costner vraagt na 18 jaar de scheiding aan

CELEBRITIES Drama in de rechtszaak tegen Ed Sheeran: aanklager afgevoerd naar het ziekenhuis

Afgelopen woensdag vond de tweede dag van de plagiaatzaak tegen Ed Sheeran (32) in New York plaats. En die verliep niet helemaal zoals gepland. De aanklager, Kathryn Townsend Griffin, viel in de rechtszaal flauw en werd afgevoerd naar het ziekenhuis. De Britse zanger moet in de rechtszaak zijn nummer ‘Thinking Out Loud’ (2014) verdedigen, omdat het behoorlijk op de hit ‘Let’s Get It On’ (1973) van Marvin Gaye zou lijken.