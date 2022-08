Vrouw van Sylvester Stallone vraagt na 25 jaar huwelijk de scheiding aan

Celebrities “Er is geen nieuwe ‘King of Pop'!”: familie van Michael Jackson razend over interview met Harry Styles

Harry Styles (28) staat deze maand op de cover van het magazine ‘Rolling Stone UK’. De zanger wordt in de titel van het stuk “de nieuwe ‘King of Pop’” genoemd. Maar daar is de familie van Michael Jackson het niet mee eens: “Er is maar één echte ‘King of Pop'”, luidt het.

24 augustus