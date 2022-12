Vrouw van overleden ‘Power Rangers’-ster Jason David Frank onthult doodsoorzaak: “Hij kampte met demonen”

CelebritiesOp 20 november overleed de 49-jarige ‘Power Rangers’-acteur Jason David Frank in zijn hotelkamer. Tot op heden was er nog geen doodsoorzaak bekend, maar nu onthult Jasons echtgenote Tammie dat het over zelfmoord zou gaan: “Hij was gewoon een mens, net als wij allemaal.”

In een interview met ‘People' getuigt Tammie Frank over Jasons laatste avond en zijn mentale problemen. “Om eerlijk te zijn, had ik helemaal geen idee dat Jason eraan dacht om zijn leven te beëindigen”, start ze. “Ja, hij had inderdaad mentale problemen en leed aan een depressie, maar ik had nooit kunnen voorspellen dat het die nacht had kunnen gebeuren. Jason was een goede man. Hij kampte met demonen, maar hij was gewoon een mens. Net als wij allemaal.”

Op het moment van Jasons overlijden hadden Tammie en hij nog maar zes weken lang hun huwelijksproblemen weer bijgelegd. Het koppel stond namelijk een hele tijd op scheiden, na de plotse dood van Tammies dochter Shayla, die Jason mee hielp opvoeden alsof het zijn eigen kindje was. Op de bewuste avond waren Jason en Tammie, na het bijleggen van hun geschillen, op een uitje met z’n tweeën. Ze verbleven in een hotel en waren uitgenodigd op een avondfeest. “We dansten de hele avond en bleven op het evenement tot dat de bar sloot. Toen we terugkwamen in het hotel hadden Jason en ik een hartig en emotioneel gesprek in de hotelkamer”, herinnert ze zich. “Om Jason te helpen ontspannen en te ontnuchteren voordat hij ging slapen, ging ik naar beneden om snacks te halen in de lobby. Ik was niet meer dan tien minuten weg. Ik ging terug naar boven en begon op de deur te kloppen zonder antwoord. Ik klopte herhaaldelijk en bleef zijn naam roepen om de deur te openen.” Ze vervolgt: “Ik weet niet of het hotelpersoneel of een gast de politie heeft gebeld, maar nadat ik door de politie naar beneden was gebracht, konden ze de deur openen en ontdekten ze dat Jason zich van het leven had beroofd.”

Tot slot eindigde Tammie haar verklaring met: “Ik hoop dat door het vertellen van mijn verhaal, eindelijk een einde komt aan de vele aannames die ik lees op het internet. Ik wil dat mijn familie en vrienden rustig kunnen rouwen.”

Zijn carrière

Jason was vooral bekend van zijn rol in de originele tv-serie ‘Mighty Morphin Power Rangers’, die begon in 1993. Daar speelde hij de rol van Tommy, de groene Power Ranger. Hij speelde oorspronkelijk de vijand, maar wist zich uiteindelijk (dan toch) te voegen bij de helden. Later speelde hij ook nog de witte Power Ranger en verscheen hij in meer films en series van de populaire helden-franchise.

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de Zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.

