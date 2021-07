Vrouw van George Clooney dan toch niet in verwachting

Celebrities De ‘magie’ van make-up: Sarah Jessica Parker transfor­meert op de 'Sex and the City’-set

28 juli Je moet Sarah Jessica Parker (56) de kneepjes van het vak niet meer leren kennen. De actrice veroverde jarenlang de kijkers met haar Carrie Bradshaw-lifestyle in ‘Sex and the City’, en ook nu haalt ze weer alles uit de kast om haar geliefde personage tot leven te wekken. Dat mag je ook gerust letterlijk nemen: haar verfijnde looks en outfits in de reboot maken de indrukwekkende transformatie compleet.