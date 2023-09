Vrouw van Danny Masterson, maar ook Mila Kunis en Ashton Kutcher, schreven brief ter verdediging in verkrachtingszaak

Celebrities‘That ‘70’s Show’-acteur Danny Masterson (47) werd woensdagavond veroordeeld tot minstens 30 jaar cel voor de verkrachting van twee vrouwen, maar besloot om in beroep te gaan. Daarbij zal hij nog steeds kunnen rekenen op de steun van zijn vrouw Bijou Phillips (43). In een brief aan de rechtbank omschreef ze Masterson als een “levensreddende partner” en een “geweldige vader”. Vooral opvallend is dat ook collega-acteurs Ashton Kutcher (45) en Mila Kunis (40) een brief schreven om hun “dichte vriend” te verdedigen. De brieven slaagden er woensdag echter niet in om de rechter te overtuigen van Mastersons onschuld.

Bijou Phillips bleef aan de zijde van Danny Masterson tijdens de twee rechtszaken die al tegen hem werden aangespannen. En al die tijd is ze blijven geloven in de onschuld van haar man. Dat is ook nu nog het geval. Om hem in deze tweede rechtszaak te verdedigen schreef ze een brief aan de rechtbank. ‘Daily Mail’ kon die brief in handen krijgen en gunt ons een blik in haar gedachten.

“Danny is letterlijk een levensreddende partner geweest voor me”, schrijft Phillips. Ze omschrijft Masterson als “geweldige vader” voor hun dochter, die “het lichtpuntje is in vele jaren van crises en onzekerheid”. Toen de acteur zijn carrière in Hollywood verloor na de beschuldigingen van verkrachting, “wijdde hij zich aan het vinden van andere manieren om de kost te verdienen” met een wijngaard.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Danny Masterson en Bijou Phillips komen aan aan de rechtbank op 31 mei. © Los Angeles Times via Getty Imag

Tussen 2001 en 2003 drogeerde Masterson twee vrouwen om hen nadien te verkrachten, stelde de rechtbank in mei dit jaar al. Maar volgens Phillips is de acteur “altijd al tegen drugs geweest” en heeft hij “zoveel vrienden en collega’s geholpen om nuchter te worden”.

“We hebben hem harder nodig dan u zich kan voorstellen. Ik weet dat hij veroordeeld is voor ernstige misdaden. Maar de man met wie ik getrouwd ben, is alleen maar een buitengewone echtgenoot voor me geweest en een toegewijde vader voor onze dochter”, sluit Phillips haar brief af.

Een insider vertelde Daily Mail nog dat Bijou nu vooral vasthoudt aan haar vertrouwen in Danny en de beroepsprocedure. Ze kan niet accepteren dat hij twee vrouwen verkracht heeft, en hoopt dat de beroepsprocedure voor gerechtigheid kan zorgen, klinkt het.

Phillips en Masterson ontmoetten elkaar in 2004 en trouwden zeven jaar later. In 2014 verwelkomden ze hun dochter. Het koppel is ook openlijk lid van Scientology.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Mila Kunis en Ashton Kutcher waren jarenlang naast Danny Masterson te zien in 'That '70's Show'. © FOX Image Collection via Getty I

Nog opvallender dan de brief van Bijou, zijn de brieven die Ashton Kutcher en Mila Kunis ook schreven om Masterson te verdedigen. “Danny heeft niets anders dan een positieve invloed om mij gehad”, begint Kutcher. Het is door Masterson dat hij nooit in het “typische Hollywood-leven van drugs” is terecht gekomen, schrijft hij. Kutcher vertelt nog over een incident waarbij Masterson een onbekende vrouw verdedigd had tegen haar vriend toen die haar uitschold in een pizzeria. De acteur sluit de brief af met “Het zou een tertiair onrecht zijn als zijn dochter zou worden grootgebracht zonder een aanwezige vader.”

De brief van Mila Kunis volgt dezelfde trend. Danny was niet alleen een “geweldige vriend” maar was zelfs als een oudere broer voor haar, schrijft ze. “Een van de meest opmerkelijke aspecten van Danny’s karakter is zijn niet aflatende inzet om het gebruik van drugs te ontmoedigen”, klinkt het ook bij Kunis. “Om te concluderen, ik sta van harte in voor het uitzonderlijke karakter van Danny Masterson en de enorme positieve invloed die hij heeft gehad op mij en de mensen om hem heen.”