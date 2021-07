Vrouw van Bill Cosby draagt haar trouwring niet meer

Toen Bill Cosby enkele weken geleden de gevangenis mocht verlaten, was zijn vrouw Camille nog van de partij om hem te verwelkomen, maar ondertussen lijkt het erop dat er dan toch een haar in de boter zit tussen het koppel. Toen de vrouw van de acteur op vrijdag een gebouw in New York City verliet, zag haar ringvinger er namelijk iets leger uit dan normaal.