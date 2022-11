Vrouw Robbie Williams hekelt gebrek aan seksleven: “Ik zou van ons bed beter een pingpongtafel maken, we gebruiken het toch niet”

CELEBRITIES INTERVIEW. Nik Kershaw staat dit weekend op Night of the Proms: “Ik heb mijn hits een hele tijd gehaat”

‘Wouldn’t it be good’, ‘I won’t let the sun go down’ en ‘The Riddle’. Met welgeteld drie hits maakte de Britse zanger Nik Kershaw (64) zich halverwege de jaren 80 onsterfelijk. “Er was een tijd dat ik die songs kotsbeu was en zelfs haatte, maar nu ben ik er weer verliefd op”, zegt hij. “De royalty's zijn natuurlijk ook mooi meegenomen. Dus de fans mogen gerust zijn: ik zal die hits met veel plezier brengen op Night of the Proms.”

18 november