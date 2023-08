Vrouw Matthew McConaughey over moeilijke relatie met schoonmoeder: “Ik flipte tegen haar”

CELEBRITIESCamila Alves (41), de vrouw van Matthew McConaughey (53), had in het begin een moeilijke relatie met haar schoonmoeder Mary Kathlene ‘Kay’ McCabe (91). In een aflevering van de ‘Southern Living’s Biscuits & Jam’-podcast onthult het Braziliaans model details over hun hobbelige band. “Ze noemde me bij alle namen van Matthew’s ex-vriendinnen.”

Alves, die sinds 2012 getrouwd is met de Oscarwinnaar, vertelt in de podcast over haar eerste ontmoeting met haar schoonmoeder. “Toen ik 2006 net met Matthew begon te daten, wilde ze me echt testen. Ze noemde me bij alle namen van Matthew’s ex-vriendinnen, begon ‘slecht’ Spaans tegen mij te praten en haalde me neer”, herinnert ze zich.

Toen Camila een job kreeg als model in Istanbul, besloot ze - ondanks de slechte band - om Mary mee te nemen. “Op het vliegtuig vertelde ze me verschillende verhalen en dacht ik dat het wel goed zou komen tussen ons", vertelt ze. Maar de derde dag op vakantie veranderde alles. “Ik bracht haar naar haar hotelkamer en opeens begon ze te huilen. Ik had zo'n medelijden. Niet veel later stopte ik haar in bed. Ik keek haar aan en zag dat ze komedie aan het spelen was. Dat was het moment waarop ik besloot om voor mezelf op te komen. Mijn pittige Braziliaanse kant kwam naar boven en ik flipte tegen haar.” Een reactie die Mary wel op prijs stelde. “Het enige wat ze wilde, was dat ik terugvocht.” Sinds die dag hebben de twee een geweldige band, hoewel het soms nog lastig kan zijn. “We maken soms weleens ruzie, maar we hebben veel respect voor elkaar. En we sluiten de conversatie altijd af met een goede lach en een grap", besluit ze.

Lees meer onder de foto.

Volledig scherm Camila Alves, Matthew McConaughey en zijn moeder Kathleen McCabe en broer Michael McConaughey. © WireImage

Acht jaar niet gesproken

Alves was niet de enige die in het verleden een moeilijke band had met Mary. Zo sprak Matthew acht jaar lang niet met zijn moeder, nadat ze voortdurend hun privégesprekken naar de pers lekte. “Ik voerde gesprekken en opeens stond datgene waar we het over hadden drie dagen later in de krant”, vertelde de acteur in 2020 in The Howard Stern Show. Zijn moeder gaf zelfs een rondleiding in het huis waar McConaughey opgroeide en toonde het bed “waar hij zijn maagdelijkheid verloor."

In de loop der jaren heeft Matthew haar vergeven. Tijdens de pandemie ging hij zelfs samen in quarantaine met zijn moeder, Camila en zijn kinderen Levi (15), Vida (13) en Livingston (10). “Het is acht jaar lang zwaar geweest, maar we hebben het doorstaan. Alles zit nu eindelijk goed.”

