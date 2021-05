Vrouw getuigt over verkrachting door acteur Danny Masterson: “Hij bedreigde me met een pistool”

Celebrities‘That ’70s Show’-ster Danny Masterson (45) wordt door drie vrouwen beschuldigd van verkrachting en moet daarvoor terechtstaan. Een van zijn vermeende slachtoffers, Jen B., getuigde dinsdag voor de rechtbank. De vrouw vertelde dat ze wakker werd en ontdekte dat de acteur haar aan het verkrachten was. “Het eerste dat ik dacht, was dat ik zijn haar moest vastgrijpen om hem van mij te trekken.”

Afgelopen dinsdag getuigde Jen B., een van de slachtoffers in de verkrachtingszaak, in tranen. De vrouw vertelde dat zij en Masterson deel uitmaakten van dezelfde vriendengroep en dat ze in april 2003 naar het huis van de acteur was gegaan om ​sleutels op te halen. Masterson had haar een drankje met wodka gegeven en ongeveer 20 minuten later voelde ze zich zwak en misselijk.

Volgens Jen B. droeg de acteur haar naar boven, waar ze braakte en vervolgens haar bewustzijn verloor. “Toen ik weer wakker werd, zat hij bovenop me en in me”, zei de vrouw in de rechtbank. “Het eerste dat ik dacht, was dat ik zijn haar moest vastgrijpen om hem van mij te trekken.” De vrouw herinnert zich enkel nog flitsen van de gebeurtenis. Zo vertelde ze dat ze een hoofdkussen in zijn gezicht had geduwd en dat Masterson haar bedreigde met een pistool. Jen B. zegt ook dat ze de volgende dagen vol stond met blauwe plekken op haar polsen en nek en dat ze ongelooflijk veel pijn had aan haar anus en vagina.

Lees verder onder de foto

Volledig scherm © EPA

Toch stapte het slachtoffer niet direct naar de politie. Dat werd haar afgeraden door de Scientology Kerk, waarvan haar ouders en al haar vrienden lid waren, omdat Masterson een goede reputatie had. “Ik zou mijn familie en iedereen die ik kende kwijtraken”, zei de vrouw. In juni 2004 besloot ze om toch aangifte te doen.

De getuigenis kwam aan bod tijdens een voorlopige hoorzitting in het Superior Court in Los Angeles. Als Masterson veroordeeld wordt, kan hij tot 45 jaar cel krijgen. De acteur zelf zat tijdens de getuigenis ook in de rechtbank en maakte af en toe aantekeningen.

LEES OOK: