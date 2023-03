Vrouw die JK Rowling hielp ontsnappen uit de klauwen van haar echtgenoot spreekt voor het eerst: “Ik trok hun dochter uit zijn armen”

Maria Ines Rocha Aguiar, die inmiddels 64 jaar oud is, herinnert zich de avond in kwestie nog goed. “Het was 17 november 1993”, aldus de vrouw, die Rowling leerde kennen op de Portugese taalschool Encounter English, in een interview met ‘The Daily Mail’. “Plots werd hij erg gewelddadig. Hij zei: “Als je wil vertrekken, vertrek dan maar. Maar Jessica krijg je niet. Zij blijft hier. Ik ga haar verstoppen.”

Twijfels

Rocha Aguiar liet zich echter niet intimideren en hielp JK Rowling op haar beurt ontsnappen uit de klauwen van haar echtgenoot. Dertig jaar later staat de vrouw echter niet meer helemaal achter haar beslissing van toen. “Ik heb mij verzet en als gevolg moest ik op de blaren zitten.” Ze vervolgt: “Het was een hele emotionele situatie. Zoiets maak je maar één keer in je leven mee. Nu heb ik er zo mijn twijfels over.” De 64-jarige vrouw, die inmiddels zelf grootmoeder is, verduidelijkt wel dat ze geen spijt heeft dat ze Jessica (de dochter van JK Rowling en Jorge Arantes, red) heeft helpen ontsnappen. De manier waarop is haar echter blijven achtervolgen.

“Ik ben er zeker van dat Jessica beter af was bij haar moeder. Daar heb ik geen twijfels over, maar de manier waarop ik haar heb meegenomen uit het huis van Jorge… Ik weet nog goed hoe bang hij er toen uitzag. Ik was destijds zelf een jonge moeder en heb mij wellicht laten meeslepen door hun turbulente romance.”

Andere aanpak

De vrouw onthulde daarnaast nog meer details over de gewelddadige relatie van het voormalige koppel. “Plots kreeg ik een telefoontje dat Jorge haar op straat gezet had en dat zonder hun dochter.” Rocha Aguiar, die op dat moment aan het werk was, liet alles vallen. Vervolgens belde ze naar een vriend die in het verleden al samengewerkt had met enkele advocaten. “Hij adviseerde mij om het meisje daar zo snel mogelijk weg te halen. Indien het via de rechtbank zou verlopen, dan had het wellicht een maandenlang proces geweest.”

“Ik reageerde als een jonge moeder en ik weet dat ik het niet slecht gedaan heb. Alleen had ik hem niet zo bang mogen maken”, geeft de vrouw nu eerlijk toe. Rocha Aguiar had namelijk ook de politie erbij geroepen. “Eigenlijk was er niets dat zij konden doen, maar het leek mij een goed idee om een politiewagen in het zicht te hebben.” Ze vervolgt: “Ik wist dat ze mij zouden beschermen. Vervolgens ging ik samen met Jo (de echte voornaam van JK Rowling, red.), twee leerkrachten en een secretaresse naar zijn huis en trok ik hun dochter uit zijn armen.”

LEES OOK: