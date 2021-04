Vriendin van Elon Musk laat erg vreemde tattoo zetten

Celebrities Matching tattoos en bedekte Playboys: deze celebs hebben beroemde peetouders

4 april Bij ons is het de gewoonte dat grootouders of broers en zussen meter en peter worden, maar bij celebrity's is dat een ander verhaal. Zij kiezen veel vaker een ‘celebrity friend’ als meter en peter. De meest bekende peettante is ongetwijfeld Miley Cyrus’ meter Dolly Parton. Al zijn er ook banden tussen beroemdheden die je misschien zullen verbazen.