Vriendin van Aaron Carter geeft eerste interview na zijn overlijden: “Hij kon niet aan zijn demonen ontsnappen”

CelebritiesIets minder dan een maand na zijn overlijden heeft Melanie Martin (30), de vriendin van de overleden Aaron Carter, zich uitgesproken over zijn dood in een interview met het Amerikaanse ‘Page Six’. “Hij had veel foute vrienden in zijn leven.” Hij werd 34.

Melanie is ervan overtuigd dat Aaron er niet in geslaagd is “om komaf te maken met zijn demonen”. Volgens het 30-jarige Only Fans-model deed hij zijn best om op het rechte pad te blijven, maar liet hij zich maar al te graag verleiden om op stap te gaan. Als gevolg had Carter, die het verleden kampte met een serieuze verslaving, moeite om drank en drugs af te slaan. “Hij had te veel foute vrienden in zijn leven”, aldus Martin.

De vriendin van Aaron Carter, met wie hij in het verleden ook al even verloofd was, vertelde daarnaast ook nog dat Carter wist dat bepaalde personen een slechte invloed op hem hebben. “Soms zei hij zaken zoals: ‘ik kan niet geloven dat ik dit gedaan heb’ of ‘Ik wil niks meer met deze mensen te maken hebben’, maar hij liet zich zo makkelijk ompraten. Het was vreselijk.” Martin gaf ook nog toe dat het geen makkelijke opgave was om het leven van Aaron Carter weer op de rails te krijgen. “Hij wist niet hoe hij komaf moest maken met zijn demonen.”

Afspraak in de rechtbank

Aaron en Melanie hadden samen ook een zoontje genaamd Prince (1). In haar gesprek met ‘Page Six’ vertelde Carters vriendin dat ze deze maand normaal gezien opnieuw voor de rechtbank moesten verschijnen. Ze wilden namelijk de voogdij over hun zoon weer in handen krijgen. Na een incident van huiselijk geweld en klachten wegens drugsgebruik werd de zorg van Prince toegewezen aan de moeder van Melanie. In de maanden die volgden, deed het koppel er alles aan om aan de rechtbank te bewijzen dat ze in staat waren om voor het kindje te zorgen. Zo volgden ze samen een opvoedingscursus. Carter zelf zou zich ook opnieuw laten opnemen hebben.

Aaron Carter werd begin vorige maand dood teruggevonden in de badkuip van zijn huis in Californië. De officiële doodsoorzaak is nog steeds niet bekend, maar volgens ‘TMZ’ hebben de autoriteiten wel drugs teruggevonden in de woning van Carter. Eind deze maand zouden Aaron en Melanie bovendien drie jaar samen geweest zijn.

