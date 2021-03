Vriendin Elon Musk klaar om dood te gaan op Mars

Celebrities Amber Heard is blij met uitspraak rond zaak Johnny Depp: “Maar niet verrast”

26 maart Amber Heard (34) is blij dat haar ex-man Johnny Depp niet in beroep mag gaan tegen de uitspraak van de rechter, zo laat haar woordvoerder weten. Johnny klaagde de Britse krant The Sun aan omdat hij een ‘vrouwenmepper’ genoemd werd in één van hun headlines, maar hij verloor de zaak.