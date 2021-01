Vrienden sceptisch over 'overhaaste' verloving Ariana Grande

Celebrities Wie is Dalton Gomez, de kersverse verloofde van Ariana Grande?

21 december Thank U, Next, dat waren de genadeloze woorden van Ariana Grande (27) aan haar vorige verloofde, Pete Davidson. Zo gezegd, zo gedaan: sinds januari dit jaar is er weer een nieuwe vlam in haar leven; de succesvolle vastgoedmakelaar Dalton Gomez. Nog nooit deed de popzangeres zo geheimzinnig over een nieuwe liefde. De twee werden amper samen in het openbaar gezien, tot Ariana vannacht plots hun verloving aankondigde. Dit is wat we weten over de man waarmee Grande “forever and then some” wil doorbrengen.