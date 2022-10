Vriendelijkheid zelve op het scherm, eersteklas bullebak in het echt: de diva-allures van James Corden

CelebritiesHij ziet eruit als een vrolijke teddybeer, maar in het echte leven is James Corden (44) geen katje om zonder handschoenen aan te pakken. Eerder deze week werd de talkshowhost nog te kijk gezet op Instagram nadat hij door het lint ging op restaurant. “Hij begon als een gek te schreeuwen tegen de bediening.” Al verbaast het buitensporige gedrag van de Britse acteur eigenlijk niemand. Corden ging in het verleden immers al vaker over de schreef. Velen omschrijven de goedlachse komiek dan ook als een wolf in schaapskleren. “Hij snauwde zelfs zijn eigen echtgenote af op een vliegtuig.”