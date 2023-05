Vriend van Taylor Swift maakte racistische opmerkingen over Ice Spice, toch werken dames nu samen: “Dit is een nieuw dieptepunt”

PORTRET. Met een geschat vermogen van 227 miljoen euro en meer dan 200 miljoen verkochte platen is Tina Turner de best verkopende rockarties­te allertij­den

“Het was geen goed leven. Het goede compenseert al het slechte dat ik heb meegemaakt niet.” Twee jaar geleden voelde Tina Turner het einde naderen en blikte ze terug in de HBO-documentaire ‘Tina’. Na een lang ziekbed is de Queen of Rock-’n-Roll woensdag in haar château in Zwitserland overleden. De zangeres was uniek. Miljoenen fans weten wel zeker: ‘We don’t need another hero.’