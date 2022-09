Vriend van Pete Davidson: “Hij heeft Kim Kardashian gedumpt, niet omgekeerd”

Maar die informatie blijkt niet helemaal te kloppen. Want Petes goede vriend en mede-talkshowhost Johnny Potenza vertelde aan The Sun dat het Davidson zelf was die een einde maakte aan de relatie: “Ze is twintig jaar ouder, heeft vier kinderen en ze was getrouwd met Kanye ‘Ye’ West die hem het leven zuur maakte met pestgedrag op sociale media. Ze had simpelweg te veel bagage voor Pete.” Hij vervolgde: “Ook hun afkomst is te verschillend. Kim is een heel stijlvolle dame, terwijl Pete zich gewoon gedraagt als een normale jongen van zijn leeftijd. Iedereen was überhaupt al geshockeerd dat de twee een koppel vormden.”