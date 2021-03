Vriend van Britney Spears praat over zijn relatie met de zangeres: “Ik wil graag een jonge papa zijn”

CelebritiesBritney Spears (39) en Sam Asghari (27) hebben elkaar in 2016 leren kennen en het koppel is dus ook al enkele jaren samen. In een interview met Forbes vertelde Asghari wat meer over hij hoe de zangeres leren kennen heeft en over hun relatie.

Asghari heeft de zangeres leren kennen op de set van haar muziekvideo ‘Slumber Party’. Al hadden de twee elkaar bij niet ontmoet, want Sam had eigenlijk geen zin om mee te werken aan het project. “Ik had mijn zinnen gezet op film en televisie, maar een goede vriend van mij werkte mee aan het project en hij heeft mij uiteindelijk kunnen overtuigen.” Eerder was de vriend van de zangeres al te zien in een clip van Fifth Harmony. Nadien was hij niet meer van plan om nog mee te werken aan andere muziekvideo’s.

Geheim project

Verder vertelde Asghari nog dat Britney hem persoonlijk heeft uitgekozen uit een reeks foto’s. Vervolgens kreeg hij dus een telefoontje van zijn vriend en die verzekerde hem dat het project de moeite waard zou zijn. Sam wist vooraf niet voor wie of wat het project precies was. “Het was allemaal redelijk geheimzinnig, dus ik heb het puur voor mijn vriend gedaan. Toen ik aankwam op de set ging echter alles vanzelf”, vertelt Sam nog.

De twee vormden een koppel kort na de opnames en ondertussen - zo’n vier jaar later - zijn ze nog altijd samen. Voor de vriend van de zangeres is het ook stilaan tijd voor de volgende stap in hun relatie. “Ik zou het niet erg vinden om vader te worden. Ik wil graag een jonge papa zijn”, klinkt het nog. Of Britney zelf nog meer kinderen wil, is niet geweten. Zij heeft al twee zonen, Jayden (14) en Sean Preston (15), uit haar vorig huwelijk met Kevin Federline.

