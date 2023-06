Voormalige ‘X Factor’-deelnemer aangeklaagd voor moord op 9 maanden oude baby

Celebrities Kim Kardashian blijkt dan toch niet zo zelfverze­kerd: “In de slaapkamer moet het licht uit”

“Een fotoshoot voor 100 mensen is geen probleem, maar in de slaapkamer moet het licht uit.” Kim Kardashian (42) doet een opvallende uitspraak in ‘The Kardashians’. De realityster, die op het eerste gezicht tonnen zelfvertrouwen heeft, blijkt dan toch niet zo zelfverzekerd te zijn.