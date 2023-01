Voormalige Playboy Bunnies klappen uit de biecht over seksleven van Hugh Hefner: “Hij nam zo'n zes tot zeven meisjes mee naar zijn kamer”

Karissa en Kristina woonden in totaal zo’n twee jaar in de Playboy Mansion in Holmby Hills, Los Angeles. De twee werden vanuit Florida overgevlogen nadat Hugh Hefner een fotoshoot van hen gezien had. Later kregen ze ook nog eens 1.000 dollar per week om deel te nemen aan ‘Girls Next Door’, een realityshow over het leven in het befaamde huis. Het leven in de zogenaamde Playboy Mansion was echter niet alleen glitter and glamour. In een interview met ‘The Daily Mirror’ hebben Karissa en Kristina zich onder meer uitgesproken over de vermeende mishandeling waar ze mee te maken kregen. Volgens Kristina werden ze bijvoorbeeld gedwongen om drugs te nemen. Vervolgens moesten ze ook nog eens het bed delen met Hugh Hefner en enkele andere vrouwen.