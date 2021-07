Voormalige ‘NCIS: New Orleans’-actrice gezocht voor kidnapping eigen zoon

CelebritiesZoe McLellan (46), een actrice die onder meer te zien was in ‘NCIS: New Orleans' en ‘Designated Survivor’, wordt gezocht voor de kidnapping van haar zoon. De twee zouden al sinds april 2019 vermist zijn, klinkt het bij haar ex-echtgenoot Jean-Pierre Gillain (51). Maar ook hij is niet echt onbesproken.

In mei werd er een aanhoudingsbevel uitgevaardigd voor Zoe McLellan, ontdekte TMZ, die de papieren kon inkijken. Jean-Pierre Gillain, die opgroeide in België en onder meer meespeelde in de reeks ‘Castle’, beschuldigt zijn ex-vrouw Zoe McLellan ervan hun zoontje Sebastian te hebben ontvoerd.

Zoe en Jean-Pierre waren van 2012 tot 2016 getrouwd en hebben één zoon samen, de nu achtjarige Sebastian. Na hun scheiding verhitten de gemoederen alleen nog maar verder. In 2017 zou de ‘NCIS: New Orleans’-actrice haar zoon namelijk hebben meegenomen naar Toronto, waar ze opnames had voor de reeks ‘Designated Survivor’. Daarvoor zou ze geen toestemming hebben gevraagd aan haar ex. Daarom werd ze aangeklaagd voor onder meer ontvoering en kinderdiefstal. Sinds april 2019 zijn Zoe en Sebastian echter helemaal van de radar verdwenen, zegt de advocaat van Jean-Pierre. Vermoed wordt dat de twee in New Orleans zitten, maar daar zijn geen bewijzen van. Sinds 2019 heeft Zoe ook geen nieuwe acteerrol meer gehad, dus elk spoor ontbreekt. De actrice wordt daarom gezocht voor kidnapping.

Verkrachting

Het lijkt er echter wel op dat Zoe een reden had om met haar zoon te verdwijnen. In januari 2020 werd Jean-Pierre opgesloten in de gevangenis voor verkrachting en ‘zware misdaden tegen de natuur’. Volgens de actrice was het slachtoffer niemand minder dan hun zoon. Die zou de verkrachting, die tussen 2014 en 2016 zou hebben plaatsgevonden, aan z'n moeder hebben opgebiecht en er therapie voor volgen. “Ik heb nog nooit een scenario gelezen dat zo afgrijselijk is als dit", vertelde Zoe vorig jaar aan WDSU. “Maar ik blijf mijn zoon vertellen dat we vechters zijn, in plaats van piekeraars. Dat we voor hem vechten en dat ik hem in veiligheid zal houden. Er zijn nog andere slachtoffers”, voegde ze er nog aan toe. “Ik hoop dat ze ook de moed zullen hebben om met hun verhaal naar buiten te komen.”

In mei 2020 werd Jean-Pierre wel vrijgelaten bij gebrek aan bewijs. “De dingen die de kleine jongen zei, konden niet bevestigd worden", vertelde zijn advocaat toen. “Er waren zoveel tegenstrijdigheden.”