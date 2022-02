Voormalig topmodel Linda Evangelista over de operatie die haar permanent misvormde: “Ik wil me niet langer verbergen”

CelebritiesVoormalig supermodel Linda Evangelista (56) leefde de afgelopen vijf jaar in afzondering. Het model liet ooit een cosmetische ingreep uitvoeren om haar vet weg te krijgen, maar die liep mis en dat zou haar lichaam “misvormd” hebben. Maar Evangelista heeft nu besloten dat het genoeg is geweest en dat ze zich niet langer wil verbergen. In een uitgebreid interview met ‘People’ vertelt ze voor het eerst haar verhaal.

In het Amerikaanse magazine ‘People’ vertelt Linda over de emotionele en fysieke pijn die ze jarenlang heeft meegedragen nadat ze een CoolSculpting-operatie onderging. Die ingreep komt op hetzelfde neer als een liposuctie, maar zou minder ingrijpend zijn voor het lichaam. De operatie liep daarentegen mis. In plaats van dat de vetcellen afnamen, namen de cellen net toe en ontstonden er uitstulpingen op haar hele lichaam, waardoor het model “permanent misvormd” achterbleef.

Evangelista spande in september een rechtszaak aan tegen het moederbedrijf van CoolSculpting, Zeltiq Aesthetics Inc, voor een schadevergoeding van 50 miljoen dollar, waarin ze beweert dat ze niet in staat is om te werken sinds ze de operaties onderging van augustus 2015 tot februari 2016: “Ik hield ervan om op de catwalk te staan. Nu ben ik bang dat ik iemand tegenkom die ik ken”, vertelt ze in het interview. “Ik kan zo niet meer leven, ondergedoken en beschaamd. Ik kon gewoon niet langer leven met deze pijn. Ik ben bereid om eindelijk te spreken.”

Drie maanden na haar laatste behandeling begon ze uitstulpingen te zien op haar kin, dijen, rug en borstkas. Op de plekken waar ze net haar vet weg wilde, begonnen ineens uitstulpingen te groeien die hard en uiteindelijk gevoelloos werden: “Ik probeerde het zelf te verhelpen, omdat ik dacht dat ik iets verkeerd deed”, zegt Evangelista. Ze begon meer te diëten en te sporten in de hoop dat het zou helpen. “Het kwam zover dat ik helemaal niet meer at. Ik dacht dat ik mijn verstand aan het verliezen was.” De bulten op haar lichaam brachten heel wat kwaaltjes mee: “Als ik zonder korset in een jurk loop, krijg ik schaafwonden die bijna beginnen bloeden. Want het is niet zoals zacht vet dat een beetje tegen elkaar schuurt, het zijn zware klompen vet die echt pijn doen.”

Uiteindelijk ging ze in juni 2016 naar haar dokter. “Ik zat te wenen en zei: ‘Ik heb niet gegeten, ik verhonger. Wat doe ik verkeerd?’” Toen stelde hij paradoxale vethyperplasie (PAH) bij haar vast: “Ik had zoiets van: ‘Wat is dat in godsnaam?’ En hij vertelde me dat geen enkel dieet of veel sporten het zou verhelpen.” PAH is een zeldzame bijwerking die bij minder dan 1 procent van de CoolSculpting-patiënten optreedt, waarbij het bevriezingsproces ervoor zorgt dat het aangetaste vetweefsel net dikker wordt en uitzet. De wetenschap schat het risico in als 1 op 2000. In veel gevallen zijn de aangetaste gebieden niet langer vatbaar voor liposuctie zoals ze dat in eerste instantie wel zouden zijn geweest.

Evangelista vertelde eerder al dat ze jarenlang depressief is geweest en zichzelf haatte, maar nu de rug wil rechten. “Ik ben het zat om zo te leven. Ik zou graag met opgeheven hoofd de deur uit willen lopen, ondanks dat ik er niet meer als mezelf uitzie.”

