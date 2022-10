Voormalig Red Hot Chili Peppers-drummer D.H. Peligro overleden na val in eigen huis

De Amerikaan voegde zich bij Dead Kennedy in 1981. Hij verving destijds de drummer Bruce ‘Ted’ Slesinger. Samen met de band nam hij in totaal drie studioalbums op, waaronder ‘Plastic Surgery Disasters’, ‘Fankenchrist’ en ‘Bedtime for Democracy’. Na de split van de band in 1986 ging Peligro spelen voor Red Hot Chili Peppers nadat Jack iIrons de band had verlaten. Zijn tijd in de groep was kort, maar hoewel Peligro nooit muziek opnam met Red Hot Chili Peppers, kreeg hij wel de erkenning voor het schrijven van de nummers ‘Taste The Pain, ‘Stone Cold Bush’ en ‘Sexy Mexican Maid’. Naast die erkenning trad Peligro ook mee op in de promovideo voor het nummer ‘Me and My Friends’.