Voormalig kindsterretje Adam Rich uit ‘Eight Is Enough’ onverwacht overleden

CelebritiesAdam Rich, vooral bekend van de reeks ‘Eight Is Enough’ uit de jaren 70, is overleden op 54-jarige leeftijd. De acteur werd dood aangetroffen in zijn woning in Los Angeles. Dat heeft zijn familie bevestigd aan TMZ. Voorlopig is de oorzaak van zijn overlijden nog niet bekend. Al is het wel al duidelijk dat het niet om opgezet spel gaat.

Rich werd geboren in Brooklyn, New York en werd in de jaren 70 beroemd door zijn rol als Nicholas Bradford, de jongste zoon van het gezin Bradford uit ‘Eight Is Enough’. Hij speelde daar aan de zijde van enkele bekende acteurs uit die tijd, zoals Dick Van Patten, Lani O’Grady, Connie Needham en Grant Goodeve.

In 2011 vertelde zijn inmiddels overleden coster Dick Van Patten: “Ik denk dat Adam Rich de reden is waarom de show zo’n groot succes was. Mensen hielden van hem. Fans vernoemden zelfs hun kind naar zijn personage. En dat was allemaal aan hem te danken.” Hij voegde eraan toe: “Hij was schattig en vooral een goede acteur. Hij kon alles heel natuurlijk overbrengen.”

Na zijn bekendste rol in ‘Eight Is Enough’ kreeg Rich nog enkele andere rollen beet in onder meer ‘Code Red’, ‘Dungeons & Dragons’, ‘Small Wonder’, ‘St. Elsewhere’ en ‘Baywatch’.

Gebroken apothekersraam

Buiten het acteren kwam Rich in de loop der jaren ook in het nieuws door problemen met drugsmisbruik. Hij werd in 1991 gearresteerd voor het inslaan van een apothekersraam om drugs te verkrijgen. Nadien werd hij borgtocht vrijgelaten door zijn voormalige tv-vader, Van Patten.

