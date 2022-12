Voormalig kindster Keke Palmer is zwanger van eerste kindje: “Ja, ik ben volwassen en ik heb seks”

Maar de ‘True Jackson, VP’-actrice is allesbehalve enthousiast om het nieuws te delen. “Ik moet zeggen dat het erg is als mensen op het internet geruchten verspreiden. Maar het is nog erger als ze waar zijn”, vertelt de actrice. “Ik probeerde namelijk zo hard om het stil te houden, want ik heb veel aan mijn hoofd.” Maar dat kan de feestvreugde echter niet bederven voor de ster. “Ik ben zo opgewonden. Jongens, ik word moeder!”

Palmer heeft heel lang de details over haar relatie met Darius Jackson verborgen gehouden. Toen ze in november in ‘The Tamron Hall Show’ verscheen, vertelde ze waarom ze haar relatie uiteindelijk toch op Instagram had aangekondigd. “Het werd steeds moeilijker om te verbergen. We brengen zoveel tijd samen door en hij is gewoon mijn beste vriend. Dus waarom zou je iets verbergen waarvan je gelukkig wordt?”

Abortusverleden

In feite is het de tweede zangerschap voor de actrice. Keke nam enkele jaren geleden de beslissing om haar toen prille zwangerschap te stoppen. “Ik maakte me zorgen over de verantwoordelijkheden rond mijn carrière en was bang dat ik niet zou kunnen functioneren ​​als carrièrevrouw en als moeder”, vertelde ze toen. Daarmee is ze ook een van de voorvechters van abortus in Amerika: “Ik walg van mijn land en zijn voortdurende zwakte om elkaars rechten te beschermen en om woord te houden. Hoe kan je nu de verkeerde dingen tenietdoen? Er zijn zoveel dingen die je kan veranderen, waarbij het logisch zou zijn. Maar dit is wat je kiest?”, vertelde ze in juni over de abortuswet in haar land.