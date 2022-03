Voormalig kindster Amanda Bynes wil net als Britney Spears af van curatorschap en bedankt fans voor hun steun

Bynes kende heel vroeg succes op de televisiezender Nickelodeon met ‘All That’ en ‘The Amanda Show’. Daarna kende ze ook enkele successen in de filmwereld. Zo was ze te zien in ‘She’s the Man’ en ‘Hairspray’. Haar laatste rol dateert al van in 2010. Ze speelde toen mee in de film ‘Easy A’ met Emma Stone. In 2017 gaf ze aan dat ze opnieuw wou acteren, maar voorlopig staat er nog niets gepland.