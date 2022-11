Voormalig James Bond-acteur Daniel Craig toont indrukwekkende dansmoves in reclamefilmpje

Celebrities Memoires Aaron Carter leggen seksleven met Hilary Duff bloot: “Het was op haar dertiende verjaardag”

De memoires van Aaron Carter, waar hij aan werkte voor zijn overlijden, verschijnen dinsdag. Dat schrijven verschillende Amerikaanse media. De biografie van Carter, die nog niet af was, heet ‘(My Father’s Son), Aaron Carter: An Incomplete Story of an Incomplete Life’. In zijn boek heeft de zanger het onder meer over zijn seksleven met Hilary Duff. Ook de overleden zanger Michael Jackson komt aan bod. “Plots stond hij naast mij in een witte, strakke onderbroek.”

11 november