Voormalig ‘American Idol’-deelnemer C.J. Harris (31) plots overleden

De muzikant deed in 2014 auditie voor ‘American Idol’ voor de juryleden Keith Urban, Jennifer Lopez en Harry Connick Jr. in Salt Lake City. Zijn bewerking van de Allman Brothers hit ‘Soulshine’, die hij opdroeg aan zijn vader, leverde hem drie stemmen op voor de volgende ronde in Hollywood. Later in de wedstrijd bracht hij nog memorabele uitvoeringen van hits als ‘Can’t You See’ van The Marshall Tucker Band en ‘If It Hadn’t Been for Love’ van The SteelDrivers.