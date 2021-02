Voorgoed op de zwarte lijst of komen ze dit nog te boven? Tweede #MeToo-golf raast onverbiddelijk door Hollywood

CelebritiesWie denkt aan de #MeToo-beweging, denkt meteen Harvey Weinstein, Bill Cosby en Kevin Spacey. Zij werden het levende bewijs dat enkele tweets genoeg vrouwen kunnen verenigen om zelfs de grootste namen in Hollywood van hun voetstuk te stoten. Maar ook vandaag blijven de groten der aarde hun glans verliezen. De aanklachten zijn niet mals: verkrachting, marteling en zelfs kannibalisme. Hoe groot is de kans anno 2021 dat de gezichten van de tweede #MeToo-golf die beschuldigingen overleven?

1. Shia LaBeouf (34)

Volledig scherm Shia LaBeouf © European Press Agency (EPA)

Beschuldigers: 2

Ex-vriendin FKA twigs (32)

Karolyn Pho (23)

Vermeende misdaad

De Britse zangeres FKA twigs heeft Shia aangeklaagd voor seksueel geweld en fysieke en emotionele mishandeling. Zo beschrijft Twigs een incident dat op Valentijnsdag 2019 plaatsvond. Tijdens een ritje met de auto reed Shia erg roekeloos. Hij dreigde om de auto te laten crashen als Twigs hem niet vertelde dat ze van hem hield. Volgens de zangeres smeekte ze om haar uit de auto te laten, maar toen hij stopte bij een tankstation, achtervolgde en mishandelde de acteur haar door haar tegen de auto te gooien. “Hij greep me vast tot ik blauwe plekken had”, klinkt het. “Soms probeerde hij me te wurgen. Ooit heeft hij me zelfs opzettelijk een soa doorgegeven.”

Ook styliste Karolyn Pho, een andere ex-vriendin van Shia, zegt dat hij haar mishandeld heeft. Zo omschrijft ze in de rechtbankdocumenten een avond waarop hij haar neerdrukte op bed en een kopstoot gaf. Beide vrouwen geven ook aan dat de acteur er niet van hield als ze met mannelijke kelners praatten of zelfs naar hen keken, waardoor ze leerden om hun ogen op de grond gericht te houden.

Volgens Shia’s advocaat, Shawn Holley, erkent de acteur dat hij een probleem heeft en gaat hij binnenkort in therapie: “We zijn actief aan het zoeken naar een intensief hulptraject op lange termijn.” Volgens hem zou het gewelddadige gedrag deels zijn ontstaan door overvloedig alcoholgebruik.

Komt het nog goed?

De situatie van LaBeouf ziet er bijzonder twijfelachtig uit. De rechtszaak moet nog beginnen, maar streamingdienst Netflix heeft alvast besloten om zijn naam van de ‘For Your Consideration’-pagina te halen. Dat is een pagina waarop de streamingdienst suggesties doet voor films, acteurs en actrices die in aanmerking komen voor een beeldje tijdens het komende awardseizoen. De uitverkorenen verschijnen ook in speciale advertenties in vakbladen en op tv, waarmee de filmstudio’s de stemmen proberen te beïnvloeden. Maar LaBeouf zal dus van die doorgedreven campagne geen gebruik kunnen maken.

De man ziet ook zelf in dat er in de nabije toekomst geen opportuniteiten meer voor hem in het filmwereldje liggen. “Ik heb jarenlang mijzelf en iedereen om mij heen mishandeld”, zegt hij in een statement. “Ik heb een geschiedenis van mensen kwetsen die het dichtst bij me staan. Ik schaam me voor die geschiedenis en het spijt me dat ik mensen pijn heb gedaan. Ik kan verder niets zeggen.” Volgens insiders liet hij zich inmiddels opnemen in een ontwenningskliniek.

2. Armie Hammer (34)

Volledig scherm Armie Hammer © European Press Agency (EPA)

Beschuldigers: 3 (bij naam), meerdere anoniem

Ex-vriendin Paige Lorenze (22)

Ex-vriendin Courtney Vucekovich (30)

Ex-vriendin Jessica Ciencin Henriquez (35)

Anonieme getuigenissen via Instagram-account @houseofeffie

Vermeende misdaad

Het Instagram-account @houseofeffie kwam naar buiten met enkele verontrustende berichten die verstuurd zouden zijn door ‘Call Me By Your Name’-acteur Armie Hammer. Daarin zou hij onder meer gezegd hebben dat hij “100% een kannibaal was” en dat hij de vrouw in kwestie, waarmee hij een affaire had, letterlijk wilde oppeuzelen. Daarnaast toonde @houseofeffie ook berichten die ze ontving van andere vrouwen, die naar eigen zeggen hetzelfde hebben meegemaakt met Armie. De berichten verschenen vlak nadat Hammer bekendmaakte dat hij na 10 jaar ging scheiden van zijn echtgenote, Elizabeth Chambers (38).

Kort daarna kwamen steeds meer vrouwen naar buiten met griezelige verhalen over de Amerikaanse acteur. Zo beweerde zijn ex-vriendin Paige Lorenze dat Armie haar “op de BBQ wilde gooien” en dat hij zijn initialen in haar dijbeen heeft gekrast. Courtney Vucekovich meende dan weer dat Hammer haar “bloedserieus” vroeg of ze één van haar ribben chirurgisch wilde laten verwijderen, zodat hij die op kon eten. “Hij is manipulatief en gevaarlijk”, waarschuwde ze. “En hij oefent technieken om vrouwen vast te binden in zijn kelder. Daar heeft hij een reeks mannequins staan. Heel eng, allemaal.”

Hammer zelf ontkent de beschuldigingen, maar hij stapte wel uit zijn laatste filmproject ‘Shotgun Wedding’. Vermoedelijk werd hij ook ontslagen als hoofdrol in een tv-reeks over ‘The Godfather’. “Ik kan op dit moment gewoon niet verantwoorden dat ik mijn kinderen maanden aan een stuk achterlaat”, aldus Hammer in een statement. Het lijkt echter veel serieuzer dan dat, want ook zijn agentschap, WME - een van de grote spelers in Hollywood - heeft hem intussen laten vallen.

Komt het nog goed?

Twijfelachtig. Hammer was nog maar enkele jaren naam aan het maken in Hollywood, en hoewel hij in de States al een redelijk grote fanbasis had, is hij in Europa en omstreken veel minder bekend. Zonder agentschap lijkt het onwaarschijnlijk dat hij voor het eerst opnieuw aan werk raakt. Voorlopig hebben de vrouwen die hem beschuldigen nog geen klacht ingediend, dus het ziet er niet naar uit dat er een rechtszaak op til is. Toch één positief puntje waar Armie zich aan kan optrekken.

Het hele gebeuren ontkennen is echter geen slimme zet, denkt Dan Hassler-Forest, docent mediastudies aan de Universiteit van Utrecht en gespecialiseerd in populaire cultuur. “Of je een dergelijk schandaal te boven komt, hangt meestal in de eerste plaats af van de manier waarop de persoon in kwestie met de beschuldiging omgaat”, legt hij uit. “In het huidige klimaat zien we vaak dat simpelweg ontkennen of negeren het probleem vergroot, en dat een man die wordt beschuldigd van bijvoorbeeld seksueel misbruik of grensoverschrijdend gedrag minder snel dan voorheen het voordeel van de twijfel krijgt.”

Ook Amerikaanse experts zien het grote plaatje voor Hammer niet meer. “Hij is geen Tom Cruise, he”, klinkt het. “Hij bleef maar gecast worden, maar hele grote box office-successen kende hij nu ook weer niet. In een maatschappelijk klimaat zoals dat van vandaag, gaat niemand het nog opnemen voor een acteur met zo’n grimmig verhaal.”

3. Johnny Depp (57)

Volledig scherm Johnny Depp © Photo News

Beschuldigers: 1

Ex-vrouw Amber Heard (34)

De misdaad

Huiselijk geweld, zowel fysiek als mentaal. Johnny’s ex-vrouw Amber Heard beschuldigt hem ervan dat hij haar meermaals sloeg en verwondde. De Britse krant The Sun noemde hem naar aanleiding daarvan een ‘vrouwenmepper’ in één van hun headlines. In de hoop zijn reputatie te herstellen trok Depp naar de rechtbank, waar het uitdraaide op een netelig partijtje moddergooien tussen hem en zijn ex. Vooral het moment waarop hij bekende dat hij Amber wel degelijk een kopstoot gaf tijdens een ruzie, deed hem de das om. Hij verloor de rechtszaak tegen The Sun en mag dus officieel een vrouwenmepper genoemd worden, wat uiteraard nefast is voor zijn carrière.

Komt het nog goed?

Op korte termijn alvast niet: Depp werd ontslagen door Warner Bros. en mag niet meer verschijnen in de ‘Fantastic Beasts’-films uit de ‘Harry Potter’-franchise, waarin hij de rol van schurk Grindelwald vertolkte. Ook Disney wil liever niet meer met hem samenwerken, waardoor hij zijn meest iconische rol - die van Captain Jack Sparrow - waarschijnlijk nooit meer mag spelen. Op lange termijn zien experts het echter veel rooskleuriger in, zo lang Depp zijn doelpubliek maar aanpast. “Acteurs overleven breed in de media uitgemeten schandalen vaker wél dan niet”, stelt docent populaire cultuur Dan Hassler-Forest van de Universiteit in Utrecht. “Persona non grata? Als je voor miljoenen aan omzet kan zorgen, kom je heus weer aan de bak. Je moet kijken naar de context. ‘Harry Potter’ en ‘Fantastic Beasts’ hebben een goed georganiseerde fancultuur van heel vocale en diverse jongens en meisjes die zich erg aangesproken voelen door de morele waarden van die verhalen: rechtvaardigheid, goed verslaat kwaad. De producenten staan onder druk, omdat ze die fans natuurlijk te vriend willen houden. Maar Mel Gibson, bijvoorbeeld, staat on the record als vrouwonvriendelijk en antisemitisch. Hij maakt nog steeds film na film. Maar hij dook toch al nooit op in familievriendelijke films van Disney en Marvel. Depp moet zijn imago vertalen naar rollen met een scherp randje in bijvoorbeeld stoere actiefilms met veel geweld.”

4. Marilyn Manson (52)

Volledig scherm Marilyn Manson © European Press Agency (EPA)

Beschuldigers: 12

Ex-vriendin Evan Rachel Wood (33)

Model Love Bailey (39)

Zangeres Chloe Black (31)

Actrice Rose McGowan (47)

Actrice Charlyne Yi (35)

Influencer Sarah McNeilly (37)

Influencer Ashley Lindsay Morgan (30)

Fotograaf Ashley Walters (30)

Influencer Brittany Leigh (30)

Actrice Scarlett Kapella (33)

Acteur Corey Feldman (49)

‘Game Of Thrones’-actrice Esmé Bianco (52)

De vermeende misdaad

Seksueel misbruik, verkrachting, fysieke mishandeling, marteling, ... Je kan het zo gruwelijk niet bedenken of Manson wordt ervan beschuldigd. Het begon allemaal toen Evan Rachel Wood, de ex-vriendin van Manson, haar boekje opendeed over de shockrocker. “Mijn ervaring met huiselijk geweld is als volgt: giftig misbruik op mentaal, lichamelijk en seksueel vlak, dat rustig begon, maar steeds erger werd. Met doodsbedreigingen, ernstige manipulatie, hersenspoelen en wakker worden naast de man die zei dat hij van me hield, terwijl hij mijn lichaam verkrachtte, waarvan hij dacht dat het bewusteloos was.”

Manson zou haar telefoon hebben afgeluisterd en e-mail hebben gehackt, zodat ze niet om hulp kon vragen. “Als familie en vrienden probeerden in te grijpen, zei ik dat ze weg moesten gaan en dat er niks aan de hand was, omdat ik bang was voor wat hij zou doen.” Mensen die vermoedens hadden en aan de bel wilden trekken, werden volgens Wood door Manson bedreigd. “Hij brak me door me uit te hongeren, niet te laten slapen en mijn leven te bedreigen, soms met wapens, waardoor ik hevige paniekaanvallen kreeg en nauwelijks kon ademen of niet meer kon stoppen met trillen”, zei ze. “Als ik probeerde te slapen, gooide hij spullen naar me of droeg hij me op drugs te gebruiken, waardoor ik gedesoriënteerd raakte en wakker bleef, soms wel dagen.”

De actrice kreeg meteen veel bijval van vele andere ex-vriendinnen die menen dat de zanger hen meer kwaad dan goed deed. Hun verhalen lijken in de meeste gevallen erg op dat van Evan Rachel Wood: ze werden geslagen, vernederd, en in het ergste geval ook verkracht. “Een duidelijk patroon”, zegt zij daar zelf over.

Komt het nog goed?

Waarschijnlijk niet. Met 12 beschuldigers is Manson de twijfelachtige ‘winnaar’ van deze lijst. Zijn platenlabel aarzelde geen seconde. Vanaf het moment dat Evan Rachel Wood de eerste kwade woorden over hem sprak, lieten ze hem vallen als een blok. Misschien wel omdat Hollywood al veel langer wist van zijn duistere kantjes, speculeert men in de Amerikaanse media. Er wordt zelfs gesproken over een groot doofpotschandaal. Ook Tony Ciulla, al 25 jaar de manager van Manson, heeft de samenwerking met de zanger stopgezet.

5. Adam Driver (37)

Volledig scherm Adam Driver © afp

Beschuldigers: 1

De Portugese actrice Lídia Franco (76)

De vermeende misdaad

Volgens de Portugese actrice heeft de ‘Star Wars’-acteur zich ernstig misdragen tijdens de opnames van ‘The Man Who Killed Don Quixote’, een film uit 2018. De feiten zouden zich achter de schermen hebben afgespeeld. “Hij is een slecht mens”, sist Lídia bij de gedachte aan Driver. “Hij heeft mij aangevallen met een stoel!”

Volgens haar kreeg ze na de aanval van de productie de toestemming om de opnames (tijdelijk) te staken, maar juridisch gezien werd ze aan haar lot overgelaten. “Mij ​​werd toen verteld dat ze het vreselijk vonden wat hij deed, maar dat ze niets konden doen. Hun handen waren contractueel gebonden, ze kwamen naar me toe en zeiden: ‘Lidia, het is verschrikkelijk wat hij je aandoet, maar juridisch kunnen we niets doen. Maar jij bent vrij om de set te verlaten, als je dat wilt.’ Waarop ik zei dat ik de film helemaal niet zou verlaten. Ik ben het blijven volhouden met hem.”

Volgens Lídia was Driver zo moeilijk om mee samen te werken dat hij ook niet wilde dat er crewleden aanwezig waren tijdens de repetities. “Hij eiste, volgens mij contractueel, dat niemand naar hem mocht kijken. Als crewleden toch keken, werden ze meteen ontslagen. En dat is effectief gebeurd.”

Komt het nog goed?

Jazeker, zolang er niets aan de situatie verandert. Er is voorlopig slechts één actrice die Adam beschuldigt van gewelddadig gedrag, en er zijn nog geen andere getuigen naar voren gekomen. De beschuldigingen waren trouwens ook niet van seksuele aard, iets dat erg belangrijk is voor de publieke opinie. Bovendien kon Driver tot nu toe genieten van een wereldwijde chouchou-reputatie: hij staat bekend als één van de vriendelijkste acteurs in Hollywood, die zich trouwens al meermaals uitsprak over het belang van vrouwenrechten in de sector: “Er heerst een dubbele standaard voor mannen en vrouwen in de filmwereld. Die moeten we eruit halen.” Kortom, het ‘bewijsmateriaal’ voor zijn onschuld stapelt zich voorlopig nog hoger op dan dat voor zijn gewelddadige uitbarsting. Er zal meer nodig zijn om het tij te doen keren.

