Voor pedofilie veroordeelde popster Gary Glitter zou binnenkort gevangenis al mogen verlaten: “Acht jaar te vroeg”

“Glitter zal maar de helft van z’n straf - acht jaar dus - moeten uitzitten, en dat omwille van z'n goede gedrag in de gevangenis", vertelt een bron, die werkt bij het Britse ministerie van Justitie, aan The Sun. “Wellicht wordt hij in februari vrijgelaten.” Volgens de krant kan hij dan opnieuw terecht in z'n appartement in Londen. “Hij heeft nog miljoenen op z'n bankrekening staan”, klinkt het. Zo verdiende Glitter recent nog een aardige som doordat een van z’n nummers te horen was in de film ‘Joker’.

Het glamrock-icoon scoorde in de jaren 70 en 80 verschillende hits, onder meer ‘Do You Wanna Touch Me', en ‘Rock And Roll’. Daarna viel Glitter - echte naam: Paul Gadd - van z’n voetstuk. In 1999 volgde een eerste veroordeling, omwille van het bezit van kinderpornografie. In 2006 vloog hij voor een eerste keer achter de tralies, namelijk in Vietnam. De zanger kreeg er een celstraf van drie jaar omdat hij seks had gehad met twee meisjes, van 10 en 11 jaar oud. Negen jaar later volgde een grootschalig proces in Londen. Glitter moest zich toen verdedigen voor meerdere feiten die plaatsvonden tussen 1975 en 1980. Het ging onder meer om de verkrachting van een meisje van acht. “Verdorven gedrag”, oordeelde de rechter, die een celstraf van zestien jaar oplegde.