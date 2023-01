“Voor pedofilie veroordeelde popster Gary Glitter komt binnenkort vrij uit de gevangenis”

Glitter werd in 2015 veroordeeld tot een celstraf van zestien jaar voor het seksueel misbruik van drie minderjarige meisjes. Eentje van hen was slechts acht jaar oud op het moment van de feiten. Van die zestien jaar heeft Glitter er nu acht uitgezeten en dus maakt hij kans op vervroegde vrijlating. Al komt die vrijheid wel met een hoop beperkingen. Zo moet hij de politie zeven dagen op voorhand op de hoogte brengen van buitenlandse reizen en kunnen de agenten die reis annuleren als ze het gevoel hebben dat er risico is op nieuwe strafbare feiten, schrijft The Sun. Hij moet ook een zendertje dragen en de politie verwittigen als hij een relatie begint met iemand die minderjarige kinderen heeft. Ook stelt een goed doel zes vrijwilligers 24 uur per dag beschikbaar voor Glitter, klinkt het. Zij moeten de zanger een veilig gevoel geven zodat de kans kleiner wordt dat hij hervalt.

Het glamrock-icoon, wiens echte naam Paul Gadd is, scoorde hits als ‘Do You Wanna Touch Me' en ‘Rock and Roll’, maar viel al snel van z'n voetstuk. In 1999 volgde een eerste veroordeling, omwille van het bezit van kinderpornografie. In 2006 vloog hij voor een eerste keer achter de tralies, namelijk in Vietnam. De zanger kreeg er een celstraf van drie jaar omdat hij seks had gehad met twee meisjes, van 10 en 11 jaar oud. Negen jaar later volgde dan een grootschalig proces in Londen.