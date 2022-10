“Voor elke pint die ik dronk, nam ik een shotje”: ‘Harry Potter’-acteur Tom Felton openhartig in memoires

CelebritiesIn zijn memoires ‘Beyond the Wand: The Magic and Mayhem of Growing Up a Wizard’, doet ‘Harry Potter’-ster Tom Felton (35) enkele opmerkelijke verhalen uit de doeken. Zo getuigt de acteur dat hij en zijn tegenspeelster Emma Watson (32) een oogje hadden op elkaar. Maar ook dat hij het voor een bepaalde periode heel moeilijk heeft gehad en meermaals uit een afkickkliniek ontsnapte of zelfs werd weggestuurd. “Ze betrapten me in de kamer van een meisje.”

Tom Felton - beter bekend als Draco Malfidus - vertelt in zijn memoires openhartig over hoe hij en Emma Watson (Hermelien Griffel) verliefd waren op elkaar tijdens de opnames van de ‘Harry Potter’-films. Maar het zou naar verluidt nooit iets geworden zijn tussen de twee, omdat hun verliefdheid zich “op een ander moment afspeelde.”

Zo zou de jonge Emma Watson volgens Felton ooit aan een haarstyliste verteld hebben dat ze verliefd was op hem, waarna de styliste het nieuwtje doorvertelde aan de acteur zelf: “Zij was twaalf en ik was vijftien”, schrijft hij. “Ik had een vriendin en was helemaal niet bezig met dat soort zaken op de set. Ik lachte het weg toen de styliste het vertelde. Want om eerlijk te zijn geloofde ik het ook niet helemaal”, schrijft de acteur.

Quote Ik herinner me dat ik vaak zei: ‘Ik hou van haar als van een zus’, maar het was veel meer dan dat. Tom Felton

Felton vervolgt: “Ik heb haar wel altijd bewonderd. Zo had ze bijvoorbeeld nog nooit op een filmset gestaan en moest ze als enige vrouwelijke hoofdpersonage van de kindercast haar mannetje staan tussen al die jongens.” De acteur benadrukt dat Watson daardoor omringd was door “mannelijke humor en oppervlakkige grappen” en dat het daarom voor haar “niet gemakkelijk moet geweest zijn”. Hij vervolgt: “Ik herinner me ook dat ik vaak zei: ‘Ik hou van haar als van een zus’”, schrijft Felton. “Maar er was veel meer dan dat. Ik ben denk ik nooit écht verliefd geweest op Emma, maar ik heb haar altijd bewonderd als persoon op een manier die ik niet kan beschrijven.”

Emma Watson en Tom Felton

Ontsnapt uit afkickkliniek

Na zijn vreugdevolle hoogdagen op de set van de ‘Harry Potter’-films, verhuisde Felton naar Hollywood op zoek naar werk. Daar werd hij al snel ondergedompeld in een onstuimige sfeer, vol van gratis merkkleding en geleende luxe-auto’s. Over die periode schrijft hij: “Mijn wereld bestond uit gekke opportuniteiten, uitgebreide avondjes uit en coole gratis spullen.” Hij vervolgt: “Ik genoot ervan. Maar het is bijna onmogelijk om in die omstandigheden niet te veranderen als persoon. De glans begon er namelijk al snel af te gaan. Ik wist op den duur niet of ik dit soort leven wel wilde”, schrijft Felton.

Quote Er was niets authen­tieks aan het bevoorrech­te leven dat ik leidde. Ik miste gewoon mijn mama. Tom Felton

Felton is zich er wel bewust dat hij zich in een bevoorrechte positie bevond op dat moment, maar stelt dat er niets “authentiek” aan was: “Ik wou gewoon een gesprek voeren met iemand die niet wist wie ik was en wie het ook niets kon schelen. Ik miste gewoon mijn mama”, schrijft de acteur.

Tom Felton op een golfbaan in Lahaina in 2016.

Voor zijn verhuis naar Hollywood, had Felton - volgens zijn memoires - nauwelijks alcohol geconsumeerd. Maar nadien dronk hij naar eigen zeggen “regelmatig een paar pinten per dag, voordat de zon onder ging. En voor elke pint nog een shotje.” Hij vervolgt: “Het kwam zo ver dat ik vaak onvoorbereid op mijn werk kwam opdagen. Ik was niet de professionele persoon die ik wilde zijn.”

Bijgevolg liet de ster zich opnemen in een luxueuze afkickkliniek in Malibu. “Ik kan eerlijk zeggen dat het één van de moeilijkste beslissingen was die ik ooit heb moeten nemen”, schrijft hij. “Maar het feit dat ik aan mezelf kon toegeven dat ik hulp nodig had - en dat ik er iets aan ging doen - was een belangrijk moment”, aldus Felton. Maar in de ontwenningskliniek in Malibu kon de acteur echter niet aarden. Hij ontvluchtte de plek en werd opgenomen in een andere, kleinere en minder luxueuze kliniek. Al was zijn verblijf daar ook van korte duur.

Quote Therapeu­ten betrapten me in de kamer van een meisje. Tom Felton

“Bij een paar gelegenheden betrapten de therapeuten me er met een jonge vrouw aan de zijkant van het gebouw. We deden toen alsof we de vuilnisbakken gingen buitenzetten. Op een avond beging ik de doodzonde door het meisjeshuis binnen te sluipen en haar kamer binnen te gaan,” schrijft Felton. “Ik had eerlijk gezegd niets bijzonders in gedachten. Ze was stil tijdens het eten en ik wilde zeker weten of ze in orde was”, aldus de acteur. Maar door die fatale fout was Felton wel verplicht om de kliniek - alweer - te verlaten.

Eind goed, al goed

Hoewel de acteur het programma niet afmaakte, kwam hij wel goed terecht. Zo ging hij als vrijwilliger op Venice Beach voedsel uitdelen. Hij sloot ook een vriendschap met Greg Cipes, een acteur, veganist en activist, en bleef een paar maanden bij hem slapen op een yogamat. “Die tijd herprogrammeerde echt wie ik was als persoon”, schrijft Felton nu. De acteur begon opnieuw controle over zijn leven te krijgen, adopteerde een hond en was gelukkig, schrijft hij.

